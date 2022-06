Masina este pe numele sotiei, dar o conduce sotul. La cine ramane la divort?

Dupa un divort amiabil la capatul a doua decenii de casnicie, doi fosti soti s-au intalnit totusi in fata judecatorilor. Fosta sotie a cerut emiterea unei ordonante presedintiale prin care automobilul familiei sa ii revina, pana la finalizarea dosarului de partaj.O.F.N. a aratat ca automobilul fusese cumparat de ea in 2019, fiind inmatriculat pe numele ei. Ca urmare, tot ea plateste impozitul, asigurarea ori inspectia tehnica periodica, dar cel care foloseste in exclusivitate automobilul este ... citeste toata stirea