Masterclass sub indrumarea renumitei soprane Mioara Cortez, la Opera Iasi

Opera Nationala Romana din Iasi continua sa-si exprime recunostinta fata de marile nume care au scris istorie in teatrul liric iesean si sa le ofere tinerelor talente posibilitatea de a lucra cu acestea. Astfel, institutia va organiza in perioada 18-22 iunie un masterclass sustinut de Mioara Cortez. Celebra soprana a fost prim-solista a Operei Iasi si a stralucit pe mari scene ale lumii din 18 tari, fiind premiata in Italia, Japonia si Romania. Totodata, a fost profesoara de canto la ... citeste toata stirea