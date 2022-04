Masura PSD pentru fermieri a fost adoptata de Comisia Europeana. Sprijin de peste 90 milioane de euro pentru zeci de mii de crescatori de animale! (P)

O veste importanta in aceasta perioada vine tocmai de la Comisia Europeana. Recent, forul continental a aprobat schema depusa de statul roman, in valoare de 91 milioane de euro, pentru ajutoarea crescatorilor de bovine, porcine si pasari in contextul pandemiei de coronavirus. Practic, crescatorii de animale vor beneficia de un ajutor sub forma unor subventii directe, masura fiind destinata sa rezolve problemele de lichiditate cu care se confrunta crescatorii de animale si sa compenseze o parte ... citeste toata stirea