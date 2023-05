Cateva mii de hectare de teren din comunele Miroslava, Ruginoasa si Ungheni vor fi inregistrate gratuit in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara. Mai precis, 8300 ha, in Miroslava, 5785 ha in Ruginoasa si 3604 hectare la Ungheni."Gratuit" inseamna, de fapt, ca administratiile celor trei comune nu vor aloca un leu din bugetele proprii, ci lucrarile vor fi suportate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Este vorba de un nou pachet de masuratori, destinat ... citeste toata stirea