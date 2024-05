Masuri de promovare a unui mediu cat mai curat si sanatos, la Iasi

* Salubris are in vedere promovarea mai intensa a actiunii de reciclare si reutilizare a deseurilor in vederea reducerii volumului de deseuri care ajung la depozitele de gunoi si pentru conservarea resurselor naturale, in ceea ce priveste capitolul reciclare si gestionare eficienta a deseurilor precum si reducerea emisiilor poluante si pentru protejarea calitatii aerului si apei in municipiuIn contextul preocuparii constante pentru pastrarea unui mediu cat mai curat si sanatos, conducerea ... citește toată știrea