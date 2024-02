Mecanic fara permis, prins din cauza zgomotului produs de BMW-ul pe care il conducea

Zgomotul produs de un BMW in Valea Adanca a atras atentia politistilor, care l-au oprit. Soferul nu avea si nici nu avusese vreodata permis. Judecatorii au fost convinsi ca ieseanul nu se afla la prima "plimbare", dar in lipsa probelor, l-au condamnat pentru o singura fapta.Incidentul a avut loc in seara zilei de 7 septembrie 2020, in apropierea cimitirului Buna Vestire. Aflat la volanul unui BMW pe strada Valea Adanca, Florin Ciobanu se indrepta spre strada Pepinierei. Oprit de politisti, ... citește toată știrea