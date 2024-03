Medic transportat cu elicopterul, decedat in bratele colegilor de la Iasi

Un medic din Dorohoi a decedat la Iasi, dupa ce a fost transportat cu elicopterul in centrul universitar. SMURD a fost solicitat de urgenta, miercuri, la Dorohoi, pentru a prelua un medic aflat in stare grava.Medicul cardiolog, in varsta de 56 de ani, a fost gasit de sotia sa cazut, in casa, miercuri dupa-amiaza. Acesta prezinta un traumatism cranian sever si era inconstient. Din cauza starii grave in care se afla, cadrele medicale au solicitat transferul sau la Iasi cu aeronava medicala. A ... citește toată știrea