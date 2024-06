Medicii, asaltati de pacienti care au esuat in cura de slabire

Vara, anotimpul concediilor, ii face pe foarte multi oameni sa apeleze la solutii care mai de care mai ciudate pentru a scapa de kilogramelein plus. Dorind sa aiba parte de un corp perfect in momentul in care merg la plaja, multi ieseni ajung sa se confrunte cu adevarate probleme de sanatate din cauza metodelor la care au apelat.Astfel, sustin nutritionistii, foarte multe persoane din capitala Moldovei au ajuns in cabinetele lor dupa ce au consumat ceaiuri sau pastile de slabit recomandate ... citește toată știrea