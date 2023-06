Sistemul medical din Romania se va schimba intr-un mod important de la 1 iulie, cand intra in vigoare noile contracte cadru, dar una dintre principalele schimbari vizeaza lupta impotriva diabetului in randul populatiei generale. Adela Cojan, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Romania, a declarat, pentru Agerpres, ca noile norme ale contractului-cadru incurajeaza implicarea medicinei de familie direct in preventia diabetului, prin oferirea unor stimulente financiare de ... citeste toata stirea