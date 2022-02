Medicii de familie vor sa fie platiti cu 100 de lei pe vaccin, in loc de 27 cat primesc acum

Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie a trimis o scrisoare oficiala catre Ministerul Sanatatii in care solicita majorarea tarifului pentru serviciile de vaccinare in asistenta medicala primara.Practic, acestia solicita ca medicii de familie sa fie mai bine platiti pentru servicii de vaccinare care sunt deja in cadrul Programului National de Imunizare, de care beneficiaza bebelusii, prescolarii, elevii, gravidele, persoanele cu boli cronice si varstnicii. In scrisoarea ... citeste toata stirea