Medicii din Moldova au luat potul la Gala Elitelor Medicale

Manifestrarea a avut darul de a marca profesionalismul si eforturile depuse de elitele medicale de pe ambele maluri ale PrutuluiEchipa SMURD din Republica Moldova a primit premiul pentru profesionalism in asistenta medicala in cadrul celei de-a VII-a editie a Galei Elitelor Medicale, organizata la Iasi. Angajatii SMURD din Republica Moldova au fost mentionati pentru dedicatie si sprijin acord sistemului medical din Romania in lupta cu pandemia COVID-19.Echipa a fost felicitata pentru ... citeste toata stirea