In perioada octombrie 2023 - februarie 2025, la Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi, se va desfasura pregatirea teoretica si practica a cursului postuniversitar in vederea obtinerii atestatului in medicina adictiei. Cursul postuniversitar este organizat de catre Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, conform Ordinului nr.412/2023 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare de atestate de catre medici."Lectorii si formatorii sunt ... citeste toata stirea