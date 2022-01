Medicii ieseni au replantat piciorul unei adolescente lovita de tren

Medicii de la Spitalul de Copii au reusit sa replanteze piciorul unei adolescente din Bacau, care a fost calcata de tren. In varsta de 13 ani, copila a alunecat pe sine in momentul in care trenul a intrat pe peronul garii din Bacau. "A fost adusa la noi in stare generala grava. E constienta, are leziuni multiple care au fost investigate imagistic. Afost dusa imediat in blocul operator. Cu ajutorul unei echipe pluridisciplinare a fost stabilizata. In timpul ... citeste toata stirea