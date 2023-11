In ultimele zile, temperaturile din termometre au scazut considerabil si au cazut deja si primele ninsori. In aceste conditii, medicii ieseni sunt in alerta si ii indeamna pe oamnei sa fie foarte atenti la propria sanatate. In anii trecuti, la spitalele din Iasi au ajuns multe persoane care prezentau hipotermie.Astfel, sustin cadrele medicale, exista cateva sfaturi pe care trebuie sa le urmam pentru a preveni aceste probleme. Doctorii spun ca oamenii trebuie sa fie foarte atenti mai ales in ... citeste toata stirea