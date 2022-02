Medicii ieseni incearca sa ii salveze piciorul fetitei calcate de tren la Bacau. Operatie-maraton de zece ore

Accidentul in care o fetita a fost calcata de tren s-a petrecut pe data de 25 ianuarie, in gara din Bacau, copila ajungand in aceeasi zi la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi. Fetita calcata de tren in gara din Bacau, in data de 25 ianuarie, se afla inca sub supravegherea medicilor de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, care incearca sa-i salveze piciorul afectat foarte grav in urma accidentului. Copila a traversat neregulamentar calea ferata si a fost izbita de ... citeste toata stirea