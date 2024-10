Medicii ieseni trag un semnal de alarma si vorbesc despre "Depresia Sarbatorilor"

"Depresia este un fenomen care se accentueaza in perioada sarbatorilor de iarna. Aici ne referim la anumite categorii de persoane. De cele mai multe ori, in aceasta situatie se regasesc persoanele care sunt singure sau care au diverse afectiuni preexistente, afective sau anxioase", sustine dr. Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru, coordonator al programelor NoAddictSezonul rece se apropie cu pasi repeze, iar temperaturile din termometre auinceput deja sa scada. In fiecare an, in perioada ... citește toată știrea