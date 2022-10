Medicii le recomanda pelerinilor care au simptomele unei boli respiratorii sa poarte masca

Medicul infectionist Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva", vine cu o serie de recomandari pentru pelerinii care vor ajunge in aceasta perioada la Iasi.Medicul recomanda ca in perioada dinaintea calatoriei la Iasi pelerinii sa aiba parte de odihna si alimentatie echilibrata, bogata in proteine, grasimi, glucide si vitamine obtinute din fructe si legume. De asemenea, cei care vin cu mancare la pachet trebuie sa se asigure ca alimentele nu sunt perisabile si sa ... citeste toata stirea