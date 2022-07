Medicii spera la o evolutie favorabila in cazul fetitei cu arsuri pe jumatate de corp

O fetita in varsta de 9 ani a fost transferata cu elicopterul SMURD la Iasi in cursul serii de vineri dupa ce a suferit arsuri pe 55% din corp. Conform medicilor de la Spitalul Municipal de Urgenta din Roman, fetita se juca prin curte atunci cand s-a impiedicat de o oala in care era apa fierbinte. Incidentul a avut loc in comuna Valea Ursului, din judetul Neamt.A fost diagnosticata cu arsuri de gradele II si III pe maini, picioare si pe spate, iar medicii din Roman au solicitat pe 1 iulie, in ... citeste toata stirea