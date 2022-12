Medicii sunt optimisti pentru recuperarea copilului ars de explozia unei butelii

Copilul in varsta de doi ani care a ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi dupa ce o butelie a explodat intr-un bloc din orasul Harlau are o evolutie favorabila.Acesta a suferit arsuri pe 8% din corp, la nivelul fetei si pe maini, iar medicii spun ca norocul sau a fost ca se afla in alta camera decat cea in care a explodat butelia, nefiind astfel expus direct suflului exploziei. Medicii din Unitatea Functionala de Arsi care se ocupa de tratamentul sau spun ca spera la o ... citeste toata stirea