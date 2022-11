Medicina imbinata cu arta: ce expozitii inedite si lansari de carte vor fi de Zilele UMF

Cu ocazia Zilelor UMF Iasi, derulate in perioada 7 - 9 decembrie, care au drept cap de afis conferinta sustinuta de ziaristul Cristian Tudor Popescu, au si o importanta componenta artistica.Astfel, in mod concret, astfel de evenimente se vor derula la Centrul Cultural "I.I. Mironescu", si vor consta in expozitii, dar si prezentari de carte.In mod concret, de luni, 5 decembrie, vor incepe la Muzeul de Istorie a Medicinei trei expozitii: una de grafica a studentei Alexandra Posmosanu, de la ... citeste toata stirea