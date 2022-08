Medicul anului la Iasi: dosarul penal pentru fals si conflict de interese, redeschis. 20.000 euro/luna. Ce a facut, concret?

Finalist in competitia pentru medicul anului in 2020, urmarit penal pentru fals in declaratii, in 2022. Prorectorul Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi si coordonator al echipei de transplant renal de la Spitalul C. I. Parhon, prof. dr. Adrian Covic este din nou cercetat penal de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel. Anchetatorii au cerut redeschiderea unui dosar din 2015, in care celebrul medic iesean a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscala, conflict de interese ... citeste toata stirea