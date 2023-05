Un cunoscut medic de la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi a murit chiar in sala de operatie, in timpul unei interventii.Potrivit informatiilor, este vorba despre Asistent universitar doctor Carmina Schaas, o imagine remarcabila in lumea medicala ieseana. Aceasta urma sa asiste o gravida la nastere, iar in urma unui infarct s-a prabusit la pamant. Asistentele si colegii acestuia au incercat sa-i acorde primul ajutor, insa fara succes. ... citeste toata stirea