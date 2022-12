Medicul Constantin Tuleasca, absolvent al UMF Iasi, singurul roman premiat de doua ori de Academia de Medicina a Frantei

Medicul Constantin Tuleasca, neurochirurg care lucreaza in Lausanne, Elvetia, a devenit singurul roman premiat de doua ori de Academia Nationala de Medicina a Frantei.Acesta a primit in decembrie 2022 distinctia Leon Baratz-Docteur Darolles, pentru cercetarile si activitatea medicala desfasurata in domeniul neurochirurgiei Gamma Knife, in care acesta este specializat.In 2022, medicul a fost premiat pentru lucrarea sa - "Rolul dozei biologice efective in radio-neurochirurgia Gamma Knife a ... citeste toata stirea