Medicul din Iasi acuzat de "vaccinare la chiuveta", in arest la domiciliu

Daniela Bejan era singurul medic din judetul Iasi care facea parte dintr-o retea mai mare care isi desfasura activitatea pe raza judetului Neamt. Medicul iesean acuzat de "vaccinare la chiuveta" a trecut la arest la domiciliu, dupa trei luni petrecute in arest. Instanta a decis sa reduca severitatea masurilor, insa Daniela Bejan (foto) nu are voie sa ia legatura cu alte persoane care au legaturi in dosarul instrumentat de procurori din judetul Neamt."Dispune inlocuirea masurii arestarii ... citeste toata stirea