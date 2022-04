Medicul iesean acuzat de vaccinare fictiva trece in arest la domiciliu

Dupa aproape trei luni de zile petrecute in arest, judecatorii au decis sa reduca severitatea masurilor restrictive aplicate medicului iesean Daniela Bejan (FOTO MIJLOC), acuzata de vaccinare fictiva intr-un amplu dosar instrumentat de procurori din judetul Neamt.De la inceputul acestei saptamani, instanta a decis ca medicul sa ramana in arest la domiciliu pe parcursul anchetei judiciare. Insa judecatorii i-au interzis sa ia legatura cu celelalte persoane implicate in dosar, cat si sa ... citeste toata stirea