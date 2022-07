Medicul iesean Razvan Constantinescu a castigat 4 procese impotriva conducerii UMF

In anul pandemic 2021, conducerea UMF Iasi a decis sa aplice trei sanctiuni disciplinare si o interdictie surprinzatoare lui Razvan Constantinescu . Prima, in martie, pentru vina de a se fi prezentat la examenul din vara fara certificat de vaccinare. Doua luni mai tarziu ii este aplicata o alta sanctiune, de data aceasta pe motiv ca a denigrat institutia. In iunie 2021 a fost pedepsit din nou pentru ca a facut publice din comisia de disciplina in fata careia s-a aparat. La toate acestea s-a mai ... citeste toata stirea