Medicul iesean Razvan Socolov: "Nu putem renunta inca la sarea iodata in Romania"

Un medic iesean ia atitudine in contextul discutiilor din Parlamentul Romaniei legate de eliminarea iodului din sarea alimentara, adaugat in trecut pentru a combate deficitul de la nivelul populatiei.Prof.dr. Razvan Socolov, medic primar la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi, explica faptul ca exista inca mai multe beneficii decat riscuri pentru a mentine in alimentatie sarea iodata, dar si ideea ca aceasta este mai degraba o falsa tema, cand in discutie ar trebui adus consumul mult prea ... citeste toata stirea