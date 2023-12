Medicul minune Sidonia Susanu, cea care i-a salvat viata Alexiei, fetita cu mainile amputate, de la Iasi, a fost decorat de presedintele Romaniei, Klaus IohannisIn cateva zile se face un an de la accidentul in care Alexia isi pierdea ambele brate. Momentan, inca poarta fasa pe unul dintre brate, semn ca se recupereaza. Iata cum a evoluat "minunea de la Iasi"."Dupa un cumplit accident de autocar petrecut in Pascani, o fata de 15 ani risca sa ramana mutilata pe viata." Asa sunau titlurile de ... citeste toata stirea