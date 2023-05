Sistemul medical din Iasi este in stare de soc dupa ce in timpul noptii de vineri spre sambata, unul dintre cei mai apreciati specialisti ai Maternitatii "Cuza Voda" din Iasi, dr. Carmina Schaas, s-a stins din viata chiar in timp ce era de garda. Vineri, 5 mai 2023, unitatea medicala avea o "garda mare", acoperind toate cazurile care implicau nasteri si gravide, inclusiv cele care urmau sa ajunga la Maternitatea "Elena Doamna".Din primele relatari de la fata locului, medicului i s-a facut rau ... citeste toata stirea