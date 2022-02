Medicul rezident Roxana Dirica a ajuns in Israel. Tanara a fost diagnosticata cu cancer

Dupa 3 saptamani de emotii mari, Roxana a ajuns vineri cu bine in Israel. Nimeni nu se astepta sa fie atat de dificila obtinerea permisului special de intrare in Israel si a avizului Ministerului Sanatatii de acolo. Dumnezeu a lucrat in aceasta directie si totul s-a rezolvat.Miile de oameni care au ajutat-o sa adune, intr-o saptamana, 200.000 de euro au facut-o sa spere si mai mult in sansa ei la viata. Asociatia Licuricii Fericiti din Campulung Moldovenesc si "dascalita" Nicoleta Bogos, cea ... citeste toata stirea