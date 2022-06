Membrii gruparii interlope care se foloseau de copii pentru furturi in capitala Frantei, pedepse exemplare

Decizia Curtii de Apel Iasi de marti, 28 iunie, este definitiva. Bunurile erau trimise din Franta prin intermediul coletelor. Curtea de Apel Iasi a mentinut pedepsele cu inchisoarea pentru cei noua membri ai unei grupari care isi obligau copiii sa fure in Iasi si in Franta, la Paris. Inculpatii sunt obligati sa plateasca daune morale de 30.000 de lei si li s-a confiscat suma de 17.398 de euro. De asemenea, acestia trebuie sa plateasca cheltuieli de judecata in cuantum de 82.700 de lei. ... citeste toata stirea