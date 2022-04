Memorial care va functiona drept centru cultural, in Cimitirul Evreiesc din Pacurari

Municipiul Iasi si Comunitatea Evreilor din Iasi s-ar putea asocia pentru a elabora si depune in parteneriat o cerere de finantare cu fonduri europene care vizeaza proiectarea si executia "Memorialului Evreiesc - Centru regional de educatie si cultura Iasi". O decizie in acest sens a fost luata de catre consilierii locali in sedinta de joi, 28 aprilie.Memorialul ar urma sa fie ridicat pe o suprafata de aproximativ 10.000 de metri patrati in arealul Cimitirului Evreiesc din Pacurari, cu ... citeste toata stirea