Mesaj plin de emotie din partea generalului-locotenent Stefan Dimofte, la implinirea varstei de 100 de ani: "Imi doresc sa fie liniste si pace in toata lumea"

Generalul-locotenent cu trei stele Stefan Dimofte s-a nascut la data de 15.03.1922 in fosta comuna Gloduri, astazi Izvorul Berheciului, judetul Bacau. Pentru a marca implinirea a 100 de ani, Brigada 15 Mecanizata "Podu Inalt" Iasi a organizat o ceremonie festiva in cadrul Cercului Mlitar. A vazut Iasul bombardat, a mers pe jos pana la Slatina, a indurat frigul si foamea pe timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, dar acum tot ceea ce militarul isi doreste este pacea in lume."Am implinit ... citeste toata stirea