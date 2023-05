Invitati, prin lucrarea A Walk in the Park - Manifest of Now, din cadrul Romanian Creative Week, sa-si foloseasca simtul critic, iesenii au intors pe toate fetele "bolovanii" instalati in Piata Unirii, sub forma de labirint. Iar criticile au curs in valuri pe retelele de socializare intr-o lupta "la baioneta" atat cu artistul clujean, Cristian Rusu, cat si cu administratia publica ce a permis blocarea unei mari parti din piata centrala a Municipiului cu blocuri de piatra. "Ca societate, am ... citeste toata stirea