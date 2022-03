Mesaje anti-Putin, pe zidurile din Iasi. "TAKE OUT PUT IN" FOTO

Proteste si mesaje anti-Putin au aparut si in Romania, in ultimele zile, in marile orase sute de manifestanti adunandu-se pentru a striga impotriva razboiului. O pictura murala care infatiseaza un mesaj impotriva lui Vladimir Putin si impotriva razboiului din Ucraina a aparut pe zidurile din apropierea Spitalului de Recuperare din Iasi, in cartierul Galata.Pictura fost realizata de catre artistii ieseni HarceaPacea, Burok si Vladude, acestia fiind cunoscuti si pentru alte astfel de picturi ... citeste toata stirea