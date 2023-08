Cei doi soti din Iasi care au fost gasiti decedati la Gura Portitei au lasat in urma lor numai durere. In cursul diminetii de 31 august, acestia au fost inmormantati la Biserica din localitatea Stroesti.In urma lor au ramas trei fete dar si intreaga familie si prietenii, care au postat o multime de mesaje de ramas bun pe retelele de socializare.Pana in prezent, se ia in calcul varianta unei crime cu premeditare, in care barbatul planuise sa isi ucida sotia. Astfel, ar fi luat cu el un cutit ... citeste toata stirea