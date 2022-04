Mesajul emotionant al fiicei ieseanului decedat in accidentul de la Racaciuni

Unul dintre mortii din accidentul de la Racaciuni de acum patru zile a fost inmormantat, astazi, la Uricani.Fiica sa a postat un mesaj emotionant cu aceasta ocazie: "O zi cu tata as mai vrea/ Si nu se poate, greu pot crede/ Caci nu-l mai am alaturi/Din ceruri el ma vede../ Dumnezeu sa te ierte ! Te voi iubi mereu!". Barbatul decedat era in varsta de 51 de ani. El mai avea un fiu. Accidentul a fost provocat de un barbat in varsta de 78 de ani.COMUNICATUL POLITIEI: "La data de 13.04.2022, in ... citeste toata stirea