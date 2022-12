Mesajul primarului Mihai Chirica cu ocazia Zilei Nationale:" Romania s-a nascut si a crescut la Iasi"

La multi ani, Romania!Romania s-a nascut si a crescut la Iasi. Aici, in capitala Moldovei, s-au pus fundatiile unirii Principatelor si tot in orasul nostru, in anii primului razboi mondial, moldovenii, muntenii si ardelenii au demonstrat ca pot fi cu adevarat solidari si pregatiti sa se sacrifice pentru un ideal: Marea Unire.Aici, la Iasi, am invatat sa fim romani!Intregita, sub sceptrul Regelui Ferdinand I, fiinta nationala si-a recapatat demnitatea si increderea intr-o soarta mai buna! ... citeste toata stirea