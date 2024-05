Mese de tenis pentru ieseni, in cartierul Nicolina

In cartierul Nicolina 1 va fi inaugurata joi, 23 mai, la ora 14, prima zona dedicata sportului realizata in cadrul programului "Fondul Ideilor Coapte in Fapte", parte a campaniei "fapta dulce mult aduce!" initiata de Fundatia Comunitara Iasi si o binecunoscuta firma de patiserie din oras cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi.Prin campania "Fapta dulce mult aduce!" a fost oferit un micro-grant proiectului "Mese de tenis in parcurile iesene" al Asociatiei Outventure, in urma concursului de ... citește toată știrea