Mesele festive. De la risipa, la sustenabilitate

* sarbatorile de iarna aduc in fiecare an mese bogate, incarcate de bunatati traditionale si momente petrecute alaturi de cei dragi * totusi, in spatele generozitatii culinare, se ascunde o problema tot mai vizibila: risipa alimentara * dupa zilele de sarbatoare, frigiderul ramane adesea plin de mancare neconsumata, iar o parte semnificativa ajunge la gunoi * intr-un context in care tot mai multi oameni traiesc in lipsuri, iar efectele asupra mediului devin tot mai alarmante, se ridica o ... citește toată știrea