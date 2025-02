Mesele in familie - o traditie in pericol sau un ritual de neinlocuit?

Intr-o lume in care viteza dicteaza ritmul cotidian, iar timpul pare sa se contracte, mesele in familie raman un refugiu, un spatiu sacru in care legaturile se intaresc si identitatea colectiva se pastreaza. De-a lungul secolelor, masa a fost mai mult decat un moment de hranire fizica - a fost un loc al conversatiilor, al invatarii tainelor vietii, al celebrarii si al consilierii tacute intre generatii. Astazi, in fata avalansei de distrageri tehnologice si a programelor supraincarcate, aceasta ... citește toată știrea