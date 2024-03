Meseriile viitorului - Ce facultate mai merita facuta si ce trebuie evitat? Ce se va cauta mai mult si ce e in declin? Amplu studiu guvernamental consultat de ZdI

Mii de tineri sunt pregatiti in facultati in momentul de fata pentru meserii care vor disparea sau va fi o cerere mica pentru ele pe piata muncii in perioada 2025 - 2030, ceea ce inseamna ca institutiile de invatamant superior din tara ar trebui sa-si revizuiasca oferta educationala cat mai repede.Unele meserii se afla in fata unor schimbari importante, in special in domenii precum agricultura si industria metalurgica, unde cererea de forta de munca se va diminua semnificativ peste doar ... citește toată știrea