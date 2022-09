"Messa da Requiem", in ziua Sfintei Parascheva

Opera Nationala Romana din Iasi a pus in vanzare, in aceasta saptamana, biletele de intrare la spectacolele lunii octombrie.Prima reprezentatie a lunii viitoare, "Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, care a avut premiera stagiunea trecuta, va avea loc pe 12 octombrie.Doua zile mai tarziu, de Sfanta Parascheva, va putea fi urmarita o noua creatie a lui Verdi, "Messa da Requiem", o lucrare vocal-simfonica plina de incarcatura spirituala.Apoi, pe 16 octombrie este programat celebrul ... citeste toata stirea