Mestesugurile de altadata, secretul antreprenorilor de azi

* intr-un Iasi care pulseaza de modernitate, pe strazi unde zgomotul tastaturilor se imbina cu clinchetul uneltelor traditionale, meseriile de altadata isi gasesc o noua viata, imbracate in haine de antreprenoriat modern * in ateliere reconditionate si showroom-uri elegante, unde lemnul, fierul si panza prind forma intr-un mod aparte, cizmarii, croitorii, dulgherii si tesatorii se transforma in adevarati creatori de arta practica, adaptandu-si mestesugurile la nevoile actuale, cu un aer aparte ... citește toată știrea