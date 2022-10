Metoda "Accidentul", condamnare record la Iasi: capul retelei Nagy a primit peste 15 ani de puscarie. E definitiv

Condamnare definitiva in dosarul de inselaciune prin metoda "Accidentul", in cazul unuia dintre capii retelei. Virgil Tiberius Nagy, condamnat anul trecut alaturi de alti sapte inculpati, a contestat pedeapsa, una cumulativa, de 12 ani, 7 luni si 1.064 zile inchisoare decisa in cazul sau de instanta Tribunalului Iasi. Curtea de Apel, prin sentinta definitiva, i-a respins apelul, urmand ca barbatul sa isi execute pedeapsa, fara alta cale de atac. Practic, peste 15 ani de puscarie.Fiul, fratele, ... citeste toata stirea