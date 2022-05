Metoda "Detergentul": a fost prinsa cea mai prolifica hoata

Victimele si le alegea consultand listele de la intretinere, pentru a gasi persoane singure.Metoda "Detergentul" continua sa faca victime. O femeie a profitat de increderea aratata de 7 ieseni, pentru a-i lasa fara banii din casa. In doar doua luni, Gabriela Serban a reusit sa fure aproape 64.000 de lei. In pofida grijii deosebite manifestate pentru a nu fi identificata, hoata a fost prinsa pana la urma si adusa in fata judecatorilor. Timp de aproape 5 ani, ea va ramane dupa gratii.Serban ... citeste toata stirea