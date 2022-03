Metoda "loverboy" continua sa faca victime la Iasi

* o tanara de 17 ani a fost obligata sa practice prostitutia timp de trei luniDoi barbati din Iasi vor trebui sa raspunda in fata legii dupa ce au batjocorit o adolescenta de numai 17 ani. Folosind metoda "loverboy", unul dintre barbati a reusit sa o oblige pe fata sa practice prostitutia in mai multe locatii din Iasi. Pe timpul cercetarilor s-a constat ca in aceasta actiune mai era implicata o persoana, care avea misiunea de a o adaposti pe minora si de a colecta banii de la clienti. Acum, ... citeste toata stirea