Mezzosoprana Maria Macsim va fi omagiata la Opera Nationala Romana Iasi

Teatrul liric iesean va gazdui saptamana viitoare un eveniment special in memoria solistei Maria Macsim, care s-a mutat in vesnicie in decembrie 2020.Marti, 12 iulie, de la ora 18:30, in foaierul Operei iesene, va avea loc un recital de opera sustinut de solistii Eduard Benedic, Diana Penisoara, Diana Bilcu, Simona Sanduleac, Magda Dornianu, Anastasia Voleanski, Cristina Simionescu-Fantana, Oana Andreea Severin, Johanna Rusu si Alexandru Radu Petrescu, care vor fi acompaniati la pian de ... citeste toata stirea