Mezzosoprana Maria Miron Sirbu, solista la Opera Nationala Romana Iasi:" Am cantat de copil muzica populara si pop"

- "Carmen" este unul dintre cele mai dorite roluri din cariera unei artiste de opera.- Intr-adevar, este acea Mecca pentru fiecare mezzosoprana, este rolul vietii ei. Eu am mai spus ca nu este neaparat un rol pe care sa mi-l fi dorit cu ardoare. Prin educatie, cumva, am invatat sa astept ca vocea sa mi se implineasca pentru ca atunci cand voi intra pe acest tip de repertoriu, cum este "Carmen", sa pot sa fiu in totalitate in rol. Adica sa nu intampin dificultati de emisie vocala, iar ca ... citeste toata stirea