Mezzosoprana Ramona Zaharia: "Daca eu cred in ceea ce fac pe scena, atunci rolul si spectacolul devin o realitate pentru mine si spectator, nu raman doar un joc artistic si liric"

Artista de la Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf a fost invitata la Opera Nationala Romana din Iasi.Am ascultat-o de curand in opera "Carmen" si am avut impresia ca, de fapt, am calatorit in timp, alaturi de protagonistii povestii lui Georges Bizet. Am trait aievea alaturi de Carmen, pe care mezzosoprana Ramona Zaharia, sosita la lasi ca invitat de la Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf, a interpretat-o perfect, spre marea admiratie a publicului. De Ziua Internationala a Muzicii (1 octombrie), ... citeste toata stirea